Obwohl der VfB Stuttgart seinen Leihspieler Bilal El Khannouss erst im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro festverpflichtete, stand sofort ein weiterer Transfer im Raum. Der flexible Offensivmann hatte unter anderem Avancen von Galatasaray, Newcastle United und Al Ittihad.

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Doch der VfB forderte dem Vernehmen nach 65 Millionen Euro Ablöse – zu viel für alle Interessenten. Mittlerweile gibt es bei El Khannouss aber offenbar einen heftigen Rabatt: Laut ‚Sky‘ beträgt der neue Preis nur noch 40 Millionen Euro – wohlgemerkt inklusive Boni.

Spätestens im Sommer, womöglich aber schon im Winter kommt El Khannouss, der beim Bundesligisten noch einen Vertrag bis 2030 besitzt, somit auf den Markt. Galatasaray ist laut ‚Sky‘ weiterhin dran. In der laufenden Saison stehen für den marokkanischen Nationalspieler 15 Pflichtspieleinsätze und zwei Tore zu Buche. Ein Assist gelang El Khannouss noch nicht.