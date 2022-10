Nagelsmann: „Er wird einer der besten Mittelfeldspieler der Welt“

Bayern Münchens Cheftrainer Julian Nagelsmann ist fest davon überzeugt, dass Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch (20) seinen Weg in München gehen wird. „Bei Ryan ist es so, dass wir unter der Woche vor zwei Tagen ein gutes Gespräch hatten“, erklärte der Bayern-Trainer gestern bei ‚Sky‘. Nagelsmann habe „ihm noch einmal klar gesagt, was der Unterschied ist zu seiner Rolle letztes Jahr, als er immer von Anfang an gespielt hat. Es ist für einen jungen Spieler mit 20 nicht ganz so leicht reinzukommen und dann hat er nur 20 Minuten. Das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise.“

Gravenberch kommt seit seiner Ankunft im Sommer erst auf 115 Ligaminuten, der 18-Millionen-Neuzugang von Ajax Amsterdam sagte in der ‚Abendzeitung‘: „Die Situation ist nicht einfach für mich, natürlich will ich spielen. Aber ich muss geduldig bleiben.“ Nagelsmann betont: „Er ist natürlich traurig, dass er wenig spielt, aber überhaupt nicht gefrustet oder sauer. Er ist ein ganz feiner Junge, der seine Entwicklungen nehmen wird.“ Nagelsmann habe „ihm gesagt: Er wird einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, da lege ich mich fest. Er muss einfach ein paar Stellschrauben drehen und die wird er drehen.“