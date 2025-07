Düsseldorf wildert bei Ajax

Fortuna Düsseldorf ist auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive offenbar in den Niederlanden fündig geworden. Der ‚Telegraaf‘ berichtet, dass der Zweitligist vor der Verpflichtung von Christian Rasmussen steht. Für den 22-jährigen Rechtsaußen von Ajax Amsterdam müssen die Rheinländer rund eine Million Euro zahlen. Zusätzlich verlange Ajax eine hohe Weiterverkaufsklausel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rasmussen war 2019 vom FC Nordsjaelland in die Amsterdamer Jugend gewechselt. Der 1,84 Meter große Linksfuß galt als großes Talent, hat beim niederländischen Rekordmeister jedoch trotz eines Vertrags bis 2027 keine Zukunft mehr. In der vergangenen Saison kam er lediglich auf zehn Einsätze (ein Tor) in der Eredivisie.