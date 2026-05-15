Bochum verkündet Taz-Transfer

Der VfL Bochum darf sich auf die Qualitäten von Berkan Taz (27) freuen. Wie der Zweitligist mitteilt, kommt der Spielmacher im Sommer vom SC Verl. Eine Ablöse wird nicht fällig.

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Taz spielt eine herausragende Drittliga-Saison, hat nach 37 Spielen 16 Tore und 20 Assists auf dem Konto. „Berkan Taz befindet sich schon seit geraumer Zeit auf unserem Radar, da er einer der herausragenden Spieler in der 3. Liga ist“, sagt Sportdirektor Simon Zoller zum Coup. An Taz waren auch einige Ligakonkurrenten dran, darunter die SpVgg Greuther Fürth, Arminia Bielefeld, der SC Paderborn und Darmstadt 98.