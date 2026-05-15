Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Bochum verkündet Taz-Transfer

von Lukas Hörster - Quelle: vfl-bochum.de
1 min.
Berkan Taz wirkt konzentriert @Maxppp

Der VfL Bochum darf sich auf die Qualitäten von Berkan Taz (27) freuen. Wie der Zweitligist mitteilt, kommt der Spielmacher im Sommer vom SC Verl. Eine Ablöse wird nicht fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter
VfL Bochum 1848
Willkommen anne Castroper, Berkan!🤝

Alle Infos zu #TachBerkan hier:
Bei X ansehen

Taz spielt eine herausragende Drittliga-Saison, hat nach 37 Spielen 16 Tore und 20 Assists auf dem Konto. „Berkan Taz befindet sich schon seit geraumer Zeit auf unserem Radar, da er einer der herausragenden Spieler in der 3. Liga ist“, sagt Sportdirektor Simon Zoller zum Coup. An Taz waren auch einige Ligakonkurrenten dran, darunter die SpVgg Greuther Fürth, Arminia Bielefeld, der SC Paderborn und Darmstadt 98.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bochum
Berkan Taz

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bochum Logo VfL Bochum 1848
Berkan Taz Berkan Taz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert