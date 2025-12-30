Menü Suche
Augsburg-Abfindung: Wagner kassiert ab

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild
Sandro Wagner grübelt @Maxppp

Sandro Wagner kassiert vom FC Augsburg im Zuge seiner Vertragsauflösung sogar eine Abfindung von mehr als drei Millionen Euro. Das ist der heutigen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ zu entnehmen. Im Gegenzug konnten die Fuggerstädter den ehemaligen Chefcoach von der Gehaltsliste streichen.

Wagner hatte erst im Sommer das Zepter in Augsburg in die Hand genommen, wurde nach weniger als einem halben Jahr am 1. Dezember aber schon wieder vor die Tür gesetzt. Bis zum Saisonende steht Manuel Baum an der Seitenlinie des Bundesligisten. Weil der 46-Jährige anschließend in seine Rolle als Leiter Entwicklung und Fußballinnovation zurückkehrt, befindet sich der FCA auf der Suche nach einem Nachfolger.

