Bittencourt: „Ich weiß nicht, ob das so falsch ist“

Leonardo Bittencourt ist nicht der Ansicht, dass Werder Bremen mit der Kaufpflicht, die für ihn in diesem Sommer griff, falsch gelegen hat. Sieben Millionen flossen für den Allrounder nach einjähriger Leihe an die TSG Hoffenheim. „Die Summen kann ich nicht beeinflussen. Aber einen 26-Jährigen zu holen, der fast 200 Bundesligaspiele auf dem Buckel hat, verschiedene Positionen spielen kann – ich weiß nicht, ob das so falsch ist“, sagt Bittencourt im Interview mit dem ‚kicker‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Entscheidend sei am Ende, was auf dem Platz geschieht. Bittencourt betont: „Letztlich kann ich nur mit Leistung zurückzahlen. Ich habe letzte Saison wichtige Tore geschossen, jetzt wieder eines.“ Bis 2024 hatte sich der technisch versierte Rechtsfuß im Sommer an die Bremer gebunden.

FT-Meinung