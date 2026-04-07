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Bundesliga

Bleibt Mainka in der Bundesliga?

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Mainka beim Aufwärmen @Maxppp

Die Zukunft von Patrick Mainka ist offen. Der Kapitän des 1. FC Heidenheim will sich laut ‚Sky‘ mit dem abgeschlagenen Schlusslicht auf den Saisonendspurt konzentrieren, dann könne im Sommer ein Wechsel Thema werden. Er habe in der Bundesliga einen Markt.

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Mainka spielt seit acht Jahren an der Brenz und ist gemeinsam mit Heidenheim in der Bundesliga gereift. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft noch bis 2029, dennoch könnte im Sommer eine Luftveränderung anstehen. Schon in der vergangenen Saison waren Bundesligisten am Abwehrchef interessiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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