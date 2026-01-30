Brekalo vor überraschender Deutschland-Rückkehr?

Es ist offenbar alles andere als ausgeschlossen, dass Josip Brekalo künftig in der 2. Bundesliga aufläuft. Fabrizio Romano vermeldet, dass sich Hertha BSC in Verhandlungen über die Verpflichtung des 27-jährigen Flügelspielers von Real Oviedo befindet.

Laut dem Transfermarktexperten ist die Alte Dame im Rennen um den Kroaten (35 Länderspiele) derzeit sogar in der Pole Position. Neben Hertha zeigen auch Vereine aus Italien Interesse an Brekalo, der im Sommer ablösefrei vom AC Florenz nach Oviedo wechselte. Sein Vertrag beim La Liga-Aufsteiger läuft noch bis 2027.

Für den Rechtsfuß würde der Wechsel zu den Berlinern die Rückkehr nach Deutschland bedeuten. 2016 hatte der VfL Wolfsburg für die Dienste des Offensivspielers zehn Millionen Euro an Dinamo Zagreb überwiesen, wenige Monate später folgte die Leihe zum VfB Stuttgart. In La Liga blieb Brekalo in dieser Saison in 14 Einsätzen ohne Scorerpunkt.