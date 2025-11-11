Upamecano reagiert auf Wechselgerüchte

Dayot Upamecano hat sich zu seiner offenen sportlichen Zukunft geäußert. Im Interview mit der ‚L’Équipe‘ sagt der Innenverteidiger des FC Bayern: „Ich habe immer gesagt, dass ich mich bei Bayern wohlfühle. Ich habe einen großartigen Trainer. Ich verstehe mich gut mit meinen Teamkollegen.“ Zudem hoffe er, dass seine Zukunft – wie von Nationaltrainer Didier Deschamps gewünscht – vor der WM im Sommer geklärt ist. „Mein Berater kümmert sich darum. Wir werden die richtige Entscheidung treffen.“ Upamecano ist im Sommer dank seines Vertragsablaufs in München ablösefrei zu haben.

Vertragskonditionen von Real Madrid hat der 27-Jährige nach FT-Infos bereits zugestimmt – das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Die Bayern bleiben optimistisch, doch noch verlängern zu können, während sich Paris St. Germain, der FC Barcelona und der FC Liverpool in Lauerstellung befinden. Upamecano sagt: „Ich bin sehr dankbar, wenn Vereine an mir interessiert sind.“