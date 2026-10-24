„Oberste Priorität“: Winter-Transfer für Raum?

Die Zukunft von David Raum (28) ist noch nicht geklärt. In Interviews ließ der Linksverteidiger von RB Leipzig zuletzt sehr offen durchblicken, dass er sich einen Wechsel vorstellen könnte. Sein Vertrag bei den Sachsen läuft im Sommer aus. Doch ein Abschied könnte unter Umständen schon im Januar stattfinden.

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Denn bei Manchester United hat ein Transfer des Nationalspielers laut ‚Caught Offside‘ jetzt „oberste Priorität“. Die Red Devils wollen im Winter einen Innenverteidiger und einen Linksverteidiger holen, so das englische Fußballportal. Auf der Shortlist des strauchelnden Premier League-Klubs stehe Raum ganz oben.

Die Vertragssituation des RB-Profis macht ihn wohl zur realistischen Option. Neben Raum haben die United-Bosse auch Alejandro Balde (23) vom FC Barcelona und Adrien Truffert (24) vom AFC Bournemouth auf dem Radar. Die genannten Alternativen wären aber im Gesamtpaket voraussichtlich deutlich teurer als der Bundesliga-Profi.

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Namhafte Konkurrenz für United

In den vergangenen Wochen wurde Raum auch mit Juventus Turin und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Schielen die Großklubs auf eine mögliche Verpflichtung im Sommer, um eine Ablösesumme einzusparen, könnte ihnen United im Winter-Transferfenster zuvorkommen.

Die Leipziger haben laut ‚Sky‘ in den kommenden Wochen Gespräche über Raums Zukunft geplant. Dem Pay-TV-Sender zufolge soll dabei auch angesprochen werden, dass das Topgehalt des 28-Jährigen bei einer Verlängerung an die neuen Budgetstrukturen angepasst wird. Ein möglicher Knackpunkt, der Interessenten in die Karten spielen könnte.