Real Madrid: Der Preis für Mbappé

Real Madrid und Kylian Mbappé sind sich einig. Ab dem Sommer 2024 soll der 24-jährige Franzose das weiße Trikot tragen, sich den Königlichen dann ablösefrei anschließen. Paris St. Germain will das unbedingt vermeiden, forciert dieser Tage eine schnelle Trennung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Hoffnung, Mbappé mit einem zahlungskräftigen Verein aus Saudi-Arabien zu verkuppeln, hat sich zerschlagen. Auch das von Al Hilal in Aussicht gestellte Mega-Gehalt konnte den Vize-Weltmeister nicht vom Schritt in die Wüste überzeugen, nicht einmal für eine Saison.

Lese-Tipp

Verratti sagt Saudis zu

300 Millionen Euro hätte PSG an Ablöse erhalten. Am Eiffelturm wäre man aber auch mit etwas weniger zufrieden. Wie die ‚Marca‘ berichtet, wurde Real Madrid vor einigen Tagen von Mutter und Beraterin Faiza Lamary mitgeteilt, dass Mbappé für 250 Millionen Euro aus der französischen in die spanische Hauptstadt wechseln kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einigung greifbar?

Real empfinde diesen Betrag noch als zu hoch und wolle den Preis senken. Wenig verwunderlich, läge die Ablöse in zwölf Monaten doch bei null. Auf der anderen Seite würde man das Handgeld für den Neuzugang einsparen, das nächsten Sommer angeblich 130 Millionen Euro betragen würde.

Die ‚Marca‘ vermutet – kommt es in diesem Sommer zu einem Mbappé-Transfer nach Madrid – eine Ablöse von 225 bis 230 Millionen Euro. Der 222-Millionen-Rekord von Neymar (2017 vom FC Barcelona zu PSG) wäre dann übertroffen. Schon in den nächsten Tagen, glaubt die Real-nahe Sportzeitung, könnte es den Durchbruch geben.