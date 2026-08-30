Bundesliga
Fast fix: Werder schließt zwei Transfer-Baustellen
Der SV Werder holt einen neuen Defensivallrounder an Bord. Youri Regeer schließt gleich zwei große Baustellen im Kader der Bremer.
@Maxppp
Beim SV Werder steht man dicht davor, einen wichtigen Neuzugang einzutüten. Laut der ‚Bild‘ wechselt Youri Regeer von Ajax Amsterdam auf Leihbasis an die Weser. Der 23-jährige Rechtsfuß könne schon am morgigen Montag nach Bremen reisen und dort unterschreiben.
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Regeer kann sowohl in der Mittelfeld-Zentrale agieren – und dort den Platz des schwer am Oberschenkel verletzten Jens Stage (29) einnehmen – als auch auf der Rechtsverteidiger-Position.
Dort besteht großer Bedarf, weil Mitchell Weiser (32) noch nicht wieder fit ist und Felix Agu (26) ebenfalls noch verletzt ausfällt.
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