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„Haben es unterschätzt“: Freiburg gibt Atubolu-Update

von Martin Schmitz - Quelle: kicker
1 min.
Noah Atubolu nach dem EL-Finale mit dem SC Freiburg @Maxppp

Der SC Freiburg hofft nach wie vor auf einen Verkauf von Noah Atubolu (24) und lässt sich angesichts der voranschreitenden Transferperiode nicht aus der Ruhe bringen. Das betont Sportdirektor Klemens Hartenbach gegenüber dem ‚kicker‘: „Vielleicht haben wir alle ein bisschen unterschätzt, wie spät Tempo in den speziellen Torwartmarkt kommt. Gerade in einem WM-Jahr wollen sich viele Klubs auf der neuralgischen Torhüter-Position nicht so früh festlegen. Die Dominosteine sind noch nicht so gefallen.“

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Atubolu wurde nach der abgelehnten Vertragsverlängerung und der Verpflichtung von Mio Backhaus (22) als neuer Nummer eins bei den Breisgauern aussortiert und trainiert häufig nur noch individuell. Dennoch sei der Umgang untereinander gut und lösungsorientiert: „Der Austausch mit Noah ist weiter wirklich sehr eng und vertrauensvoll. Gerade ist so ein bisschen der Übergang, dass Noah nach Vorgesprächen der Berater auch selbst persönliche Gespräche mit Vereinen führt. Bisher hat noch kein Verein mit uns konkret über einen Wechsel gesprochen. Wir sind aber auch der letzte Baustein in der Gesprächsreihenfolge“, so Hartenbach. Zuletzt hatte Atubolu zwei Körbe verteilt, lauert offenbar weiter auf die Gelegenheit zu einem großen Klub in England zu wechseln. 20 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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