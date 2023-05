Silva: Wird es am Ende PSG?

Bernardo Silva ist offen für einen Wechsel zu Paris St. Germain. Einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge macht der Offensivspieler von Manchester City keinen Hehl daraus, dass ihn ein Transfer in die Stadt, in der er häufiger privat anzutreffen ist, reizt. Der 28-Jährige habe sich bereits erkundigt, wo es sich als Spieler am besten in der Stadt der Liebe leben lässt.

Als Trumpf für PSG könnte sich unter Umständen Superstar Kylian Mbappé erweisen. Silva und der 24-Jährige pflegen seit ihrer gemeinsamen Zeit bei der AS Monaco eine Freundschaft. Gemeinsam wurden die beiden mit den Monegassen in der Spielzeit 2016/17 französischer Meister.

Teure Angelegenheit

Dass sich die Skyblues für kleines Geld von dem Portugiesen trennen, ist laut der Sporttageszeitung jedoch unwahrscheinlich. Vielmehr sei die Beziehung zwischen den Klubs angespannt. Das könnte unter anderem daran liegen, dass der Ligue 1-Nobelklub bereits im Sommer des vergangenen Jahres bei Silva vorstellig geworden ist und mit einem Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro scheiterte.

Ende März berichtete ‚Relevo‘, dass der 80-fache Nationalspieler das Transferziel Nummer eins von PSG-Kaderplaner Luís Campos ist. Campos sei davon überzeugt, dass Silva das Niveau der Mannschaft „eindrucksvoll“ anheben könne. An die Citizens ist der Linksfuß vertraglich noch bis 2025 gebunden.