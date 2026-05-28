Eintracht: Der Plan mit Futkeu

Noel Futkeu wird nach seinem Urlaub zu Eintracht Frankfurt zurückkehren, könnte die SGE dann aber schon wieder verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist dieses Szenario am wahrscheinlichsten. Die Hessen hatten vor wenigen Wochen die Rückkaufklausel aktiviert und den 23-Jährigen für 1,5 Millionen Euro von der SpVgg Greuther Fürth zurück an den Main geholt.

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Bei einem Verkauf soll der Torjäger zehn Millionen Euro bringen. In der Offensive der Eintracht ist wohl kein Platz für Futkeu, der in der 2. Bundesliga Torschützenkönig wurde und mit dem Kleeblatt über die Relegation die Klasse halten konnte. „Es ist alles offen. Stand jetzt gehe ich nach Frankfurt. Was dann im Sommer passieren wird, ist noch offen“, hatte der Mittelstürmer am Dienstag nach dem 2:0-Sieg gegen Rot-Weiss Essen bei ‚Sky‘ gesagt. Aus der Bundesliga sind der Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach interessiert.