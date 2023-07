Pep ist außer sich | Eskaliert die Mbappé-Posse jetzt komplett?

Guardiolas Wut

Auf der Asien-Reise von Manchester City wurde Pep Guardiola gefragt, ob er nach seinem Triple mit den Skyblues der GOAT unter den Trainern sei. Die Antwort des Katalanen: „Ich bin kein Gott – und ich habe auch nicht die Absicht, einer zu sein.“ Gut so, denn sonst hätten seine Vergeltungsaktionen unter Umständen dramatische Auswirkungen. „Peps Wut“, prangt auf der Titelseite des ‚Mirror‘. Der berichtet vom „Schock über den gerupften Kader“. Ilkay Gündogan ist bereits weg, Kyle Walker steht schon beim FC Bayern im Wort und darüber hinaus hat Guardiola wieder João Cancelo am Bein – und das nur wenige Wochen nach der erfolgreichsten Saison in Citys Klubgeschichte.

Mbappé-Eklat sorgt weiter für Unruhe

Paris St. Germain sorgte mit der Nichtberücksichtigung von Kylian Mbappé für die Japan-Reise des Klubs für einen Paukenschlag. Der neueste Gipfel der Eskalation zwischen dem Superstar und dem Hauptstadtklub hat auch innerhalb der Mannschaft Spuren hinterlassen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, sind die Teamkollegen des Angreifers über die Maßnahme sehr überrascht. Eigentlich war die Stimmung gut, doch die Verbannung von Mbappé sorgte offenbar für allgemeine Irritation.

Bei der PSG-Führung sieht man die Zusage des 24-Jährigen an Real Madrid als Verrat an. Mit den Königlichen ist sich der Weltmeister von 2018 über einen ablösefreien Transfer im Sommer 2024 einig. Paris will sein Aushängeschild jedoch nicht ohne Gegenwert verlieren und forciert die Suche nach einem Abnehmer bereits diesen Sommer. Klubs aus Saudi-Arabien und der Premier League haben schon die Fühler ausgestreckt.

Mbappé hält jedoch nicht nur PSG auf Trab. Auch die internationale Presse verfolgt jede Entwicklung der Seifenoper am Eiffelturm. Die ‚Marca‘ zeichnet auf ihrer Titelseite ein drastisches Szenario: „Entweder Verkauf oder ein Jahr ohne Spiel“. Dass der Superstar ein Jahr lang auf der Tribüne verbringt, ist kaum vorstellbar und wäre beispiellos in der Fußball-Historie. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi scheint allerdings zu vielem bereit. Für die ‚Gazzetta dello Sport‘ ist der Streit in Paris „der Fall des Sommers“.