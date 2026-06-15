„Wäre top“: Bayern-Star wünscht sich Brown-Transfer

Aleksandar Pavlovic (22) würde einen Wechsel von Nathaniel Brown zum FC Bayern begrüßen. „Auf jeden Fall würde ich mich freuen. Das wäre top. Er ist ein guter Junge und ein super Spieler. Wir verstehen uns sehr gut und ich habe mich sehr für ihn gefreut, dass er heute getroffen hat“, ließ der Mittelfeldakteur nach dem gestrigen 7:1-Auftaktsieg der DFB-Elf gegenüber ‚Sky‘ durchblicken.

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Zum Hintergrund: Brown steht kurz vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum deutschen Rekordmeister. Gestern soll in den Ablöseverhandlungen der entscheidende Durchbruch gelungen sein. Den technisch starken Linksverteidiger lässt sich der FCB dem Vernehmen nach 55 Millionen Euro kosten.