Moritz Nicolas

Bei Borussia Mönchengladbach hat Torhüter Moritz Nicolas inzwischen seinen Stammplatz verloren. Der 29-Jährige will aber unbedingt spielen und hat sich deshalb dafür entschieden, die Fohlen im Winter zu verlassen. Im vergangenen Sommer hatte er in der Premier League Interesse geweckt.

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Wael Mohya

Der zweite Gladbacher, der dieser Tage für Furore sorgt, ist Mohya – allerdings im positiven Sinne. Der 17-Jährige hat auch beim 3:3 gegen Werder Bremen am gestrigen Freitag überragt, steht bei zwei Toren und zwei Vorlagen nach elf Spielen. Die Vertragsverhandlungen mit der Borussia stocken, im Winter steht Mohya aber nicht zum Verkauf. Im Sommer droht dann der Abgang, unter anderem sind der FC Bayern, der FC Liverpool und Real Madrid interessiert.

Younes Ebnoutalib

Bei Eintracht Frankfurt ist Ebnoutalib der Garant für Tore in dieser Saison. Schon achtmal durfte er einen Treffer bejubeln. Der Status am Main soll den 23-Jährigen aber nicht zufriedenstellen. Borussia Dortmund und auch der FC Bayern beschäftigen sich mit der Entwicklung des deutschen Nationalspielers. Die SGE bemüht sich um einen neuen Vertrag, der den Leistungen des Mittelstürmers gerecht werden soll.

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Joane Gadou

Mit seiner überragenden Vorlage gegen den FC Arsenal (1:1) hat Gadou in dieser Woche eine Welle der Begeisterung ausgelöst. Die Superlative gehen beim 19-jährigen Innenverteidiger von Borussia Dortmund schon fast aus. Schon jetzt haftet ein Preisschild von 80 Millionen Euro am Franzosen. Topklubs aus der Premier League, Real Madrid sowie Ex-Klub Paris St. Germain schauen ganz genau hin.

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Antonio Nusa

Auch Nusa hat in dieser Saison noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht. Bei RB Leipzig steht der Norweger nach 17 Spielen bei neun Toren und acht Vorlagen. Für einen Winter-Wechsel müsste ein interessierter Klub 100 Millionen Euro auf den Tisch legen. Fast alle europäischen Topklubs haben den 21-Jährigen auf dem Zettel, zuletzt wurde Nusa bei PSG aufgrund der Kreuzbandverletzung von Désiré Doué (21) gehandelt.