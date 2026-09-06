Herz-Erkrankung: Operation für McTominay

Scott McTominay (29) muss sich einer Herz-Operation unterziehen. Laut ‚The Athletic‘ wurde bei dem Mittelfeldspieler eine leichte Arrhythmie festgestellt. Eine solche Erkrankung liegt vor, wenn das Herz zu schnell, zu langsam oder ungleichmäßig schlägt. McTominay wird nach der Operation bis nach der Länderspielpause im Oktober ausfallen.

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Der schottische Nationalspieler steht seit 2024 bei der SSC Neapel unter Vertrag. Für die Gli Azzurri absolvierte er 82 Partien und erzielte dabei 27 Tore. Sein Ausfall wiegt daher sehr schwer für Trainer Massimiliano Allegri.