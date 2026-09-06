Menü Suche
Kommentar
Serie A

Herz-Erkrankung: Operation für McTominay

von Tom Steinmetzler - Quelle: The Athletic
Scott McTominay im Trikot der schottischen Nationalmannschaft @Maxppp

Scott McTominay (29) muss sich einer Herz-Operation unterziehen. Laut ‚The Athletic‘ wurde bei dem Mittelfeldspieler eine leichte Arrhythmie festgestellt. Eine solche Erkrankung liegt vor, wenn das Herz zu schnell, zu langsam oder ungleichmäßig schlägt. McTominay wird nach der Operation bis nach der Länderspielpause im Oktober ausfallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der schottische Nationalspieler steht seit 2024 bei der SSC Neapel unter Vertrag. Für die Gli Azzurri absolvierte er 82 Partien und erzielte dabei 27 Tore. Sein Ausfall wiegt daher sehr schwer für Trainer Massimiliano Allegri.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Neapel
Scott McTominay

Weitere Infos

Serie A Serie A
Neapel Logo SSC Neapel
Scott McTominay Scott McTominay
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert