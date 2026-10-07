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Serie A

Modric plant Real-Rückkehr

von Remo Schatz - Quelle: Cadena Ser
1 min.
Luka Modric wird von seinen Teamkollegen in die Luft geworfen @Maxppp

Luka Modric will im Anschluss an seine aktive Laufbahn zu Real Madrid zurückkehren. „Real Madrid ist mein Zuhause, dort war ich dreizehn Jahre lang. Ich habe bereits gesagt, dass ich mich gerne nützlich machen und so gut ich kann helfen möchte“, zitiert ‚Cadena Ser‘ den kroatischen Mittelfeldspieler nach der gestrigen 1:2-Niederlage gegen Spanien, „ich muss mich aber erst darauf vorbereiten, um zu erfahren, welche Rolle mir zugedacht ist und ob der Verein das möchte. Ich konzentriere mich auf den Fußball, aber Real Madrid ist mein Zuhause, das wäre ein Traum.“

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2012 war Modric von Tottenham Hotspur nach Madrid gewechselt. 13 Jahre, 597 Pfiichtspiele und sechs Champions League-Titel später ging es im vergangenen Jahr zum AC Mailand. Bei den Rossoneri sowie der kroatischen Nationalmannschaft ist der Ballverteiler nach wie vor gesetzt. Mittlerweile kommt der 41-Jährige auf 206 Länderspiele.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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