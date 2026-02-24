Menü Suche
Neuer Klub für Ex-Augsburger Córdova

von Dominik Schneider
Sergio Córdova im Spiel gegen den BVB @Maxppp

Für Sergio Córdova geht es über den großen Teich. Der 28-jährige Venezolaner verlässt den BSC Young Boys und schließt sich St. Louis City an. Das Franchise aus der Major League Soccer verpflichtet den Torjäger zunächst per Leihe bis zum europäischen Saisonende.

St Louis CITY SC
Welcome to CITY, Sergio! 🇻🇪

We have acquired Venezuelan international forward Sergio Córdova on loan from BSC Young Boys through June 30, 2026.

Sollte Córdova eine Festverpflichtung rechtfertigen, haben die US-Amerikaner die Möglichkeit, den Deal über eine Kaufoption zu einem dauerhaften Transfer umzuwandeln. Im Kader wird Córdova einen der begehrten Designated Player Slots erhalten.

Super League
Major League Soccer
Young Boys
St. Louis
Sergio Córdova

Super League Super League
Major League Soccer Major League Soccer
Young Boys Logo Young Boys
St. Louis Logo St. Louis City
Sergio Córdova Sergio Córdova
