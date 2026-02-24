Super League
Neuer Klub für Ex-Augsburger Córdova
1 min.
@Maxppp
Für Sergio Córdova geht es über den großen Teich. Der 28-jährige Venezolaner verlässt den BSC Young Boys und schließt sich St. Louis City an. Das Franchise aus der Major League Soccer verpflichtet den Torjäger zunächst per Leihe bis zum europäischen Saisonende.
Welcome to CITY, Sergio! 🇻🇪
Welcome to CITY, Sergio! 🇻🇪Bei X ansehen
We have acquired Venezuelan international forward Sergio Córdova on loan from BSC Young Boys through June 30, 2026.
🗞️
🗞️
Sollte Córdova eine Festverpflichtung rechtfertigen, haben die US-Amerikaner die Möglichkeit, den Deal über eine Kaufoption zu einem dauerhaften Transfer umzuwandeln. Im Kader wird Córdova einen der begehrten Designated Player Slots erhalten.
