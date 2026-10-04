Bayern-Wechsel: Zaragoza spricht Klartext

Bryan Zaragoza bedauert seinen Wechsel zum FC Bayern München im Januar 2024 nicht. In einem Interview mit der spanischen Sportzeitung ‚as‘ sagt der Flügelspieler: „Ich würde diesen Schritt niemals bereuen. Wenn ein so großer Verein anklopft, kann man das nicht ablehnen. Wenn man einem jungen Spieler sagt: ‚Du wirst beim FC Bayern München spielen‘, dann überlegt man gar nicht lange. Ich war zuvor Ersatzspieler in der zweiten Liga, hatte in den letzten sechs Spielen in der Startelf gestanden, war in die erste Liga aufgestiegen und hatte gerade zehn Spiele absolviert, als mich der FC Bayern unter Vertrag nahm. So etwas passiert normalerweise nicht. Und ich bereue es auch nicht, denn es hat mein Leben und das meiner Familie zum Besseren gewendet.“

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Der 25-Jährige nennt außerdem die Gründe, warum es bei den Bayern nicht geklappt haben könnte: „Es gibt viele Faktoren. Ich war ein 20-Jähriger, der zum FC Bayern wechselte, einem der besten Vereine der Welt, wenn nicht sogar dem besten. Auf meiner Position spielte Musiala, der für mich damals der Beste der Welt war, und dazu noch Sané, Gnabry, Coman … und ich könnte noch tausend weitere Namen nennen. Ich kam gerade aus der zweiten Liga, hatte erst zehn Spiele in der ersten Liga bestritten, und dann kam der FC Bayern. Das ist nicht einfach: die Sprache, das Klima, das Essen, das Verlassen meiner Komfortzone… Ich glaube nicht, dass ich wegen meines fußballerischen Niveaus keinen Erfolg hatte, ich glaube, es lag an den Rahmenbedingungen. Es war ein sehr großer Schritt in meiner Karriere, für den ich noch nicht bereit war.“ Nach wie vor steht Zaragoza in München unter Vertrag. Aktuell ist er an Espanyol Barcelona verliehen. Unter Umständen greift eine Kaufpflicht.