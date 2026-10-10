Transfer-Rennen um Griechen-Stürmer

Vangelis Pavlidis könnte im kommenden Transferfenster in die Premier League wechseln. Laut ‚Caughtoffside‘ lassen vor allem die Tottenham Hotspur den Stürmer von Benfica Lissabon intensiv scouten. Auch Aston Villa und der FC Fulham sollen schon länger Interesse an Pavlidis zeigen. International sind außerdem der FC Barcelona, der AC Mailand und Juventus Turin interessiert.

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Der 27-Jährige könnte sich zwar einen Wechsel in die Premier League gut vorstellen, liebäugelt aber auch mit einem Engagement in Barcelona. Pavlidis kam 2024 für 18 Millionen Euro von der AZ Alkmaar zu Benfica. In 123 Spielen für Os Encarnados erzielte er 74 Treffer und bereitete weitere 22 vor. In der laufenden Saison kommt er auf beeindruckende 17 Scorer in 13 Spielen.