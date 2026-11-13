VfB-Ansage: „Das funktioniert so nicht“

Karlheinz Förster würde dem VfB Stuttgart davon abraten, künftig auf Ausstiegsklauseln per se zu verzichten. „Das funktioniert so nicht. Heute haben Klubs wie der VfB oft gar keine Chance mehr, ihre Wunschspieler ohne Ausstiegsklausel zu bekommen. Wenn du dich so klar gegen diese Option entscheidest, überlegen sich die Berater in Zukunft auch, ob sie ihre guten Spieler noch zum VfB bringen“, vertritt der ehemalige Spielerberater im Interview mit der ‚Bild‘ eine klare Haltung.

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Zum Kontext: Unter der Woche berichtete die ‚Sport Bild‘, dass die VfB-Bosse um Sportchef Fabian Wohlgemuth ihren Spielern künftig keine Exit-Klauseln mehr gewähren wollen. Ein solcher Passus wird aber heutzutage immer häufiger gefordert, nicht zuletzt von Abwehrspieler Ramon Hendriks (25). Förster führt aus: „Man muss als Verein auch nicht alle Forderungen akzeptieren. Sonst machen die Spieler und ihre Berater mit dir, was sie wollen. Da darf man sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen und muss klar sagen 'bis hierhin und nicht weiter’. Das haben die Verantwortlichen beim VfB bislang immer gut hinbekommen.“