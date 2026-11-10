FC Bayern: Kompany ist wieder da
Früher als gedacht ist Vincent Kompany zurück an der Säbener Straße. Der Coach des FC Bayern gibt sein Comeback nach seinem Zusammenbruch vor gut zwei Wochen.
Zuletzt war durchgeklungen, dass der FC Bayern München von einem schnellen Comeback von Trainer Vincent Kompany ausgeht. Dass es so schnell gehen würde, hat dennoch kaum jemand erwartet. Wie die ‚tz‘ berichtet, ist der Belgier am heutigen Dienstagvormittag nach seiner Erkrankung zum ersten Mal wieder an der Säbener Straße zur Arbeit erschienen.
Um kurz nach 10 Uhr habe der 40-Jährige demnach „am Computer in seinem Büro am Vereinsgelände“ gesessen und schaute von dort etwa Luis Díaz (29) beim Reha-Training auf dem Platz zu.
Update (14:25 Uhr): Inzwischen haben die Münchner bestätigt, dass Kompany zurück am Trainingsgelände an der Säbener Straße ist und dort auch sein Reha-Programm an der verletzten Schulter absolviert.
Am 23. Oktober war der Chefcoach des Rekordmeisters am Rande des Trainings der zweiten Mannschaft des FC Bayern zusammengebrochen und musste im Krankenhaus behandelt werden, wo einer Hirnhautreizung festgestellt wurde.
Vereinspatron Uli Hoeneß hatte am Sonntag noch verlauten lassen, dass Kompany nach der Länderspielpause „in zwei, drei Wochen“ wieder auf der Bank sitzen werde, aber kürzertreten soll. Daher kommt die frühe Rückkehr ins Büro überraschend.
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