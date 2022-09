Alli reumütig: „Habe viel gelernt“

Dele Alli hat reflektierend über die Entwicklung seiner Karriere gesprochen. Im Interview mit Klubmedien von Besiktas sagt der 26-jährige Mittelfeldspieler: „Ich kann sagen, dass ich mental in guter Verfassung bin. Herausfordernde Situationen schaffen Gelegenheiten für Menschen zu lernen. Ich habe auch viel aus den Ereignissen gelernt, die mich in eine schwierige Situation gebracht haben.“ Alli verließ Everton im abgelaufenen Transfersommer nach sieben enttäuschenden Monaten an der Merseyside auf Leihbasis in Richtung Istanbul.

Bei Besiktas will der einst Hochgelobte seine Karriere wieder in die richtige Spur bringen: „Ich sehe dies als Chance. Ich war wirklich aufgeregt, diese Gelegenheit zu nutzen. Hierher zu kommen ist eine Herausforderung für mich. Die türkische Liga ist eine schwierige Liga. Ich möchte hier so viel wie möglich zu meinem Team beitragen.“ Im zweiten Einsatz erzielte Alli seinen ersten Treffer für Besiktas. Die folgenden zwei Spieltage musste der Rechtsfuß wegen einer Oberschenkelverletzung aussetzen.