Messi-Poker: „PSG macht einen Fehler“

„Ihn in der Mannschaft zu haben, wäre etwas Großartiges“ (Marco Verratti), „Die Chancen stehen gut“ (Ángel Di María), „Große Spieler wie Messi sind immer auf unserer Liste. […] Unser Platz [am Verhandlungstisch] ist reserviert“ (Sportdirektor Leonardo) – öffentlich und vollmundig äußerte man sich in Paris in den vergangenen Wochen zum Thema Lionel Messi. Das kommt nicht überall gut an.

Barcelona-Trainer Ronald Koeman nannte das Verhalten der Franzosen im Vorfeld des direkten Champions League-Duells „respektlos“. Und auch Messi selbst scheint wenig begeistert von den Pariser Flirtversuchen. ‚ESPN‘ zitiert einen Insider: „PSG macht einen Fehler mit der Strategie, die sie anwenden. Leo mag diesen ganzen Lärm in den Medien nicht und noch weniger die Art der öffentlichen Kommentare.“

PSG-Trainer Mauricio Pochettino hat offenbar schon eingesehen, dass weitere öffentliche Abwerbeversuche nicht der Königsweg sind, erklärte auf Nachfrage jüngst diplomatisch: „Messi? Wir respektieren unsere Rivalen und die anderen Vereine. Heute konzentrieren wir uns nur auf die Ligue 1.“

Vorteil Manchester City?

Ohnehin ganz anders die Herangehensweise von Ex-Mentor Pep Guardiola und Manchester City. Die Skyblues schielen ebenfalls auf einen ablösefreien Messi-Coup, halten sich aber noch zurück. Er würde sich freuen, wenn Messi seine Karriere in Barcelona beendet, betonte zuletzt Guardiola.

Und auch hinter den Kulissen bleibt es vorerst ruhig. Laut ‚ESPN‘ wollen die Engländer erst im März oder April bei Messi vorfühlen. Hoffnungen macht sich aber auch der FC Barcelona noch, dass Messi seinen auslaufenden Vertrag verlängern wird. Mit einer finalen Entscheidung ist voraussichtlich erst nach Saisonende zu rechnen.