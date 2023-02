Jesé vor Wechsel in die Serie A

- Quelle: as

Jesé Rodríguez könnte bald bis zum Saisonende für Sampdoria Genua auflaufen. Wie die ‚as‘ berichtet, befindet sich der 29-Jährige bereits in Italien, um den Deal zu finalisieren. Einzig der Medizincheck stehe noch aus. Eine Ablöse würde für Sampdoria nicht fällig werden, da sich der Offensivmann vor wenigen Wochen mit dem türkischen Erstligisten Ankaragücü auf eine Vertragsauflösung einigte.

In der aktuellen Saison kommt Jesé auf 16 Pflichtspiele, in denen er auf fünf Tore sowie zwei Vorlagen kommt. In der Vergangenheit war der Spanier unter anderem für seinen Jugendklub Real Madrid und Paris St. Germain aktiv.

