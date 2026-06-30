Feyenoord verpflichtet Ex-Frankfurter Ferri
Feyenoord Rotterdam hat sich die Dienste von Ex-Frankfurt-Stürmer Nacho Ferri gesichert. Wie der Verein offiziell verkündet, wechselt der 21-Jährige zu den Niederländern, die nach Informationen von ‚Voetbalnieuws.be‘ acht Millionen Euro Ablöse an KVC Westerlo zahlen.
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Welcome to Rotterdam…— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 30, 2026
🇪🇸 Nacho Ferri
👕 Feyenoord home 2026-2027 pic.twitter.com/Svic019zuU
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