Feyenoord verpflichtet Ex-Frankfurter Ferri

Feyenoord Rotterdam hat sich die Dienste von Ex-Frankfurt-Stürmer Nacho Ferri gesichert. Wie der Verein offiziell verkündet, wechselt der 21-Jährige zu den Niederländern, die nach Informationen von ‚Voetbalnieuws.be‘ acht Millionen Euro Ablöse an KVC Westerlo zahlen.

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