FC Bayern: Stanisic positiv getestet

Der FC Bayern muss vorerst auf Josip Stanisic verzichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde der 21-jährige Defensiv-Spezialist – ebenso wie Teammanager Bastian Wernscheid und ein weiteres Staff-Mitglied – positiv auf das Coronavirus getestet.

Weitere Spieler wie der ungeimpfte Joshua Kimmich müssten aber nicht mit einer Quarantäne rechnen, da kein Kontakt bestand. Die Bayern treten am Freitag (20:30 Uhr) in der Bundesliga beim FC Augsburg an. Fehlen wird dann der ebenfalls an Corona erkrankte Niklas Süle (26).