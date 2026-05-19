DFB: Ohne Füllkrug zur WM

Die Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA wird offenbar ohne Niclas Füllkrug (33) stattfinden. Wie ‚Sky‘ berichtet, fehlt der Name des Stürmers im endgültigen Aufgebot, das Julian Nagelsmann am kommenden Donnerstag bekanntgeben wird.

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Die schwachen Leistungen für die Rossoneri haben dem Bundestrainer offenbar nicht gereicht, um Füllkrug das WM-Ticket auszustellen. Fraglich bleibt, ob es auf der zentralen Stürmerpostion eine Überraschung geben wird. Tim Kleindienst macht sich noch Hoffnungen. Eine Nominierung des Stürmers, der erst am Wochenende nach monatelanger Verletzung sein Comeback für Borussia Mönchengladbach feierte, ist aber kaum vorstellbar.