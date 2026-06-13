200 Millionen: Arsenal forciert Transfer-Dreierpack

Beim FC Arsenal steht in diesem Sommer ein Umbruch in der Offensive an. Da die Zukunft von Leandro Trossard (31) und Gabriel Martinelli (24), deren Verträge 2027 auslaufen, ungewiss ist, planen die Gunners, auf dem linken Flügel neues Personal zu verpflichten. Dabei ist Christos Tzolis ins Blickfeld gerückt, der nach Informationen von ‚The Athletic‘ weit oben auf der Wunschliste steht.

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Das Preisschild für den 24-Jährigen liegt demnach bei 40 Millionen Euro. Im Vergleich zu den anderen Transferzielen der Nordlondoner ist der Grieche die deutlich kostengünstigere Option. Auch Morgan Rogers und Kenan Yildiz gelten als Wunschtransfers von Mikel Arteta. Letzterer wird jedoch voraussichtlich nicht im Emirates Stadium anheuern, da Juventus Turin jeglichen Bemühungen um den 21-Jährigen einen Riegel vorgeschoben hat.

Bei Rogers stehen die Chancen derweil besser. Aston Villa fordert nach Informationen von ‚Talksport‘ knapp über 90 Millionen Euro für den 23-Jährigen – eine Summe, die die Gunners angeblich bereit wären zu zahlen. Ein Transfer des englischen Nationalspielers und Tzolis schließt sich dabei keineswegs aus: Gut möglich, dass die Londoner am Ende sogar bei beiden Akteuren ernst machen. Alternativ stehen auch Bradley Barcola (23/PSG), Julián Alvarez (26/Atlético Madrid) und Junior Kroupi (19/AFC Bournemouth) beim englischen Meister auf dem Zettel.

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Wettrüsten für die Zukunft

Um in den kommenden Jahren an der Spitze konkurrenzfähig zu bleiben, blicken die Londoner zudem auf junge, vielversprechende Talente. Wie Fabrizio Romano berichtet, könnte Jeremy Monga in diesem Sommer zu Arsenal wechseln. Die Gunners befinden sich bereits in konkreten Verhandlungen, um den 16-Jährigen zu verpflichten, der in der Vergangenheit auch beim FC Bayern München und Borussia Dortmund gehandelt wurde.

Darüber hinaus soll im zentralen Mittelfeld nachgebessert werden. Wie Sacha Tavolieri berichtet, steht Ayyoub Bouaddi weiterhin ganz oben auf der Liste. Der Hauptstadtklub stellt dem 18-Jährigen demnach einen sofortigen Platz im Profikader in Aussicht. Das Mittelfeld-Juwel befindet sich derzeit in Vertragsverhandlungen mit dem OSC Lille, die sich jedoch zäh gestalten. Um die Franzosen von einem Verkauf zu überzeugen, müsste wohl ein Angebot von rund 70 Millionen Euro in Lille eingehen. Legt Arsenal allein für Tzolis, Rogers und Bouaddi 200 Millionen Euro auf den Tisch?