Ricken verkündet Can-Entscheidung

An der Personalie Emre Can scheiden sich bei Borussia Dortmund bereits seit Längerem die Geister. Der Kapitän und 48-fache Nationalspieler schwankt stets zwischen Topleistung und Patzern hin und her. Am Einsatz mangelt es dem Defensivspieler jedoch nie. Trotzdem ist die Frage, wie es mit dem 32-Jährigen weitergeht, dessen Vertrag beim BVB im Sommer ausläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Umso wichtiger ist die Entscheidung, nachdem Can sich im Spitzenspiel gegen den FC Bayern (2:3) am vergangenen Wochenende einen Kreuzbandriss zugezogen hat und nun für lange Zeit ausfallen wird. Sportvorstand Lars Ricken kündigt nun gegenüber der ‚WAZ‘ an, dass der Klub seinen Führungsspieler nicht fallen lassen wird.

„Es ist eine extrem bittere Diagnose für Emre und den gesamten Verein. Er ist nicht nur unter Niko Kovac, sondern auch unter Nuri Sahin und Edin Terzic schon der unumstrittene Kapitän unserer Mannschaft gewesen. Mit welcher Verantwortung er sich um seine Mitspieler kümmert, ist beeindruckend. Wir haben eine enorme Wertschätzung für Emre. Auch deshalb wollen wir ihn über den 30. Juni hinaus auf seinem Weg zum Comeback unterstützen und seinen auslaufenden Vertrag verlängern“, so Ricken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Gespräche sollen folgen

Es wird davon ausgegangen, dass dieser erst einmal auf eine weitere Saison befristet ist. Weiteres soll im Anschluss geklärt werden, so der BVB-Boss: „Wenn Emre die bevorstehende Operation überstanden hat, werden wir uns mit ihm diesbezüglich zusammensetzen.“

Can ist seit drei Jahren Kapitän der Mannschaft und seit 2020 im Verein. Insgesamt stand der Innenverteidiger bisher in 220 Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben auf dem Feld. Dabei erzielte er 23 Tore und bereitete zwölf Treffer vor.