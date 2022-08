Hernández offen für Bayern-Verlängerung

Lucas Hernández (26) kann sich einen langfristigen Verbleib beim FC Bayern gut vorstellen. „Ich bin hier sehr glücklich und habe noch zwei Jahre Vertrag“, beantwortet der Innenverteidiger die oft gestellte Zukunftsfrage im Gespräch mit der ‚Bild‘. Ob und wann eine Vertragsverlängerung thematisiert wird, lässt der aktuell noch bis 2024 gebundene Rekordtransfer der Münchner allerdings offen.

„Wenn es an der Zeit ist, werde ich mit meiner Familie und meinem Berater darüber sprechen. Aber wie ich schon immer gesagt habe, bin ich hier sehr glücklich und wieso sollte ich hier nicht noch länger bleiben“, so Hernández. Im Sommer 2019 war der französische Weltmeister für den stolzen Preis von 80 Millionen Euro von Atlético Madrid an die Säbener Straße gekommen. In bislang 98 Pflichtspielen trug Hernández das Trikot der Bayern.