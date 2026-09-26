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Premier League

Transferduell um Top-Talent Zechiël

von Dominik Schneider - Quelle: CaughtOffside
1 min.
Gjivai Zechiël bei einem Interview @Maxppp

Gjivai Zechiël hat momentan einen Raketenrucksack auf dem Rücken. Der 22-jährige Mittelfeldspieler von Feyenoord Rotterdam ist exzellent in die Saison gestartet und hat sich damit laut ‚CaughtOffside‘ auf den Radar zweier Premier League-Vertreter gespielt. Dem Bericht zufolge beobachten der FC Chelsea und der FC Arsenal den Niederländer sehr genau und könnten schon im Januar einen ernsthaften Vorstoß wagen.

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Im Sommer stand Zechiël bei OSC Lille hoch im Kurs, Offerten im Bereich von 17 Millionen Euro lehnte Feyenoord aber dankend ab. In der laufenden Saison steuerte der Youngster fünf Tore und vier Assists in sieben Eredivisie-Spielen bei. Das sicherte ihm auch seine erste Nominierung für die Nationalmannschaft.

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