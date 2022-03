Fortuna plant de Wijs-Kauf

Fortuna Düsseldorf würde Leihspieler Jordy de Wijs gerne über den Sommer hinaus verpflichten. „Wir können Jordy jetzt nur durch begleitende Maßnahmen ein Weggehen aus Düsseldorf so schwer wie möglich machen – rein emotional. Ansonsten werden wir alles tun, was in unserer Macht steht, um das hinzubekommen“, erklärt Sportvorstand Klaus Allofs der ‚Bild‘. De Wijs ist bis zum Sommer ohne Kaufoption von den Queens Park Rangers ausgeliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allofs bestätigt: „Als wir diese Leihe gemacht haben, wussten wir, dass es ärgerlich sein wird, keine Kaufoption zu haben, wenn‘s gut läuft.“ De Wijs stand seit seinem Wechsel bereits fünfmal für Fortuna auf dem Platz. Dabei hinterließ der 27-jährige Innenverteidiger einen guten Eindruck.