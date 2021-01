Bericht: Alaba will Reals Top-Verdiener werden

Hinsichtlich eines ablösefreien Wechsels von David Alaba zu Real Madrid lehnte sich die ‚Marca‘ zuletzt weit aus dem Fenster. Die Königlichen seien optimistisch, den Deal mit dem Bayern-Verteidiger zügig festzuzurren. Zehn Millionen Euro Jahresgehalt stünden im Raum. Auch nach FT-Informationen ist Real Favorit im Poker.

Alaba fordert indes aber nochmal deutlich mehr, als die Spanier bieten. Das geht aus einem Bericht von ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ hervor. Demnach verlangen der 28-jährige Österreicher und sein Berater Pini Zahavi 13 Millionen Euro netto pro Saison. Damit würde Alaba gleich als Top-Verdiener bei den Königlichen einsteigen.

Für Real kein denkbares Szenario. Bislang verdient Sergio Ramos (zwölf Millionen) am meisten. Mit dem 34-jährigen Kapitän befindet man sich inmitten eines Vertragspokers, auch sein Kontrakt läuft aus. Will man der Vereinslegende nicht vor den Kopf stoßen, kann man Alaba unmöglich mehr bieten.

Bayern-Zukunft wohl abgehakt

Schon Alabas beziehungsweise Zahavis Poker über eine Verlängerung beim FC Bayern scheiterte an den Gehaltsvorstellungen, sodass die Münchner Anfang November ihr „sehr gutes Angebot“ (Präsident Hainer) an das Urgestein zurückzogen. Dass beide Parteien nochmal an einen Tisch kommen, ist unwahrscheinlich.

Derweil ist Real laut ‚Sky‘ zwar eine seriöse, aber dennoch nur eine von aktuell fünf Zukunftsoptionen für Alaba. FT weiß, dass Manchester City und Paris St. Germain am Linksfuß dran sind. Der klamme FC Barcelona hat angesichts von Alabas Vorstellungen dem Vernehmen nach bereits abgewunken. Klar ist: Soll der Deal mit Real klappen, muss Alaba Abstriche machen.