Lionel Messi hat sich nach seiner finalen Trainingseinheit mit der argentinischen Nationalmannschaft emotional gezeigt. Es seien „besondere Momente, von denen ich sicher bin, dass ich sie vermissen werde“, sagte der Weltstar sichtlich gerührt gegenüber den anwesenden Journalisten.

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In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (1 Uhr) trifft Messi mit Argentinien auf Benin. Insgesamt bringt es der so begnadete Linksfuß auf 207 Länderspiele und 125 Tore. Neben der Weltmeisterschaft 2022 in Katar gewann Messi auch zweimal die Copa América sowie einmal die Olympischen Spiele.