Tottenham Hotspur ist im Poker um Mateus Fernandes (21) der entscheidende Durchbruch gelungen. Wie mehrere Medien, darunter ‚The Athletic‘ berichten, haben sich die Spurs mit West Ham United auf eine Ablöse von 98 Millionen Euro geeinigt. Auch der zentrale Mittelfeldspieler selbst hat den Daumen für einen Wechsel innerhalb Londons gehoben.

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Für Tottenham wird Fernandes mit deutlichem Abstand neuer Rekordneuzugang, bislang hatte Xavi Simons (23), für 65 Millionen Euro von RB Leipzig geholt, diesen Status inne. Portugiese Fernandes war erst vor einem Jahr für 44 Millionen Euro vom FC Southampton zu West Ham gewechselt.