VfL Bochum: Jobgarantie für Zeidler

Der VfL Bochum hält vorerst an Peter Zeidler fest. Die ‚Bild‘ zitiert Sportchef Marc Lettau: „Peter wird das Team auch für die nächste Aufgabe am kommenden Freitag in Dortmund vorbereiten.“

Vorangegangen war der späte Ausgleichstreffer von Holstein Kiel zum 2:2-Endstand am vierten Spieltag der Bundesliga. Bochum bleibt somit sieglos und hat erst einen Zähler auf dem Konto.