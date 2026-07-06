DFB-Deal: Das fordert Watzke von Klopp

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke macht kein Geheimnis daraus, dass Jürgen Klopp neuer Bundestrainer werden soll. Im Interview mit dem ‚ZDF‘ betont der 67-Jährige allerdings: „Da liegen ja noch ein paar gewaltige Hürden. Eine der wesentlichen Hürden ist, dass Jürgen einen Vertrag hat, er ist Angestellter beim RB-Konzern. Die finanziellen Rahmenbedingungen müssen passen, und im Sponsoringbereich muss es passen.“

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„Ich bin da noch ein bisschen skeptischer als andere“, führt Watzke aus, „wir sollten noch ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen.“ Nichtsdestotrotz wird davon ausgegangen, dass Klopp auf den geschassten Julian Nagelsmann folgt. Der Ex-BVB-Coach würde das Amt gerne bekleiden, zudem soll der RB-Chef Oliver Mintzlaff offen sein für Verhandlungen. Watzke hofft: „Einen leichten Patriotismusabschlag, den erwarten wir dann oder ich speziell vom Jürgen auch.“ Beim DFB winkt Klopp dem Vernehmen nach ein Gehalt von bis zu zehn Millionen Euro.