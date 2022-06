Ilsanker wechselt nach Genua

Insgesamt sieben Jahre stand Stefan Ilsanker in Deutschland unter Vertrag. Zunächst viereinhalb Jahre bei RB Leipzig, dann ab Januar 2020 bei Eintracht Frankfurt. Nun geht es für den 33-Jährigen nach Italien.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der FC Genua offiziell bestätigt, wechselt der Österreicher in die Hafenstadt. Über die genaue Vertragslaufzeit machen die Liguren keine Angaben. Da der Kontrakt in Frankfurt zum Monatsende ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

Für die Hessen war Ilsanker in der vergangenen Saison 14 Mal aktiv. Zwei Einsätze davon bestritt er in der Europa League, die die Frankfurter am Ende im Finale gegen die Glasgow Rangers gewinnen konnten.