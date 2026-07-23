Am gestrigen Mittwoch musste der VfB Stuttgart die bittere Nachricht überbringen, dass sich das als neue Nummer eins vorgesehene Toptalent Dennis Seimen (20) eine Muskelverletzung zugezogen hat und mindestens bis zur Länderspielpause Ende September ausfallen wird.

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Noch ist nicht entschieden, ob die VfB-Bosse Ersatztorwart Fabian Bredlow (31) das Vertrauen schenken oder mit der Verpflichtung eines externen Keepers auf den Seimen-Schock reagieren. Für letzteres Szenario sickert nun ein konkreter Transfer-Kandidat durch.

Informationen der ‚Bild‘ zufolge beschäftigen sich die Stuttgarter mit Radek Vitek (22) von Manchester United. Der 1,98 Meter große Tscheche verbrachte die vergangene Spielzeit auf Leihbasis bei Bristol City. Die Red Devils wollen Vitek erneut verleihen, für den VfB würde der Deal kein großes finanzielles Risiko darstellen.

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Ortega & Nyland auch Thema?

Darüber hinaus bringt das Boulevardblatt auch zwei namhafte, aktuell vertragslose Torhüter ins Spiel: Stefan Ortega (33/zuletzt Nottingham Forest) sowie Orjan Nyland (35/zuletzt FC Sevilla). Der Norweger, der sich bei der WM mit starken Leistungen ins Schaufenster stellte, ist dem VfB nach Informationen des ‚kicker‘ tatsächlich angeboten worden. Bislang komme Nyland für die Schwaben jedoch nicht infrage.

Ortega sucht laut der ‚Bild‘ einen Klub, der ihm einen Stammplatz zusichert, hat daher bereits mehrere Körbe in England verteilt. Beim VfB fahndet man nach einer Soforthilfe, die nach Seimens Rückkehr allerdings auch mit einem Platz auf der Bank zufrieden wäre.