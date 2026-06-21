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VfB: Neue Keitel-Leihe geplant

von Martin Schmitz - Quelle: Augsburger Allgemeine | kicker
Yannik Keitel bei seiner Leihe zum FC Augsburg @Maxppp

Yannik Keitel könnte dem FC Augsburg erhalten bleiben. Nach übereinstimmenden Berichten von ‚Augsburger Allgemeine‘ und ‚kicker‘ planen die Fuggerstädter eine erneute Leihe des 26-jährigen Mittelfeldspielers vom VfB Stuttgart. Keitel hatte bereits die abgelaufene Rückrunde beim Ligakonkurrenten verbracht, kam dabei jedoch aufgrund von Verletzungen lediglich zu sechs Einsätzen.

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Die vereinbarte Kaufoption lässt der FCA daher verstreichen. Stattdessen wird ein neues Leihgeschäft mit einer erneuten Kaufoption angepeilt. Diese soll für den bis 2028 an Stuttgart gebundenen Keitel bei 700.000 Euro liegen. Der Sechser war 2024 ablösefrei vom SC Freiburg an den Neckar gewechselt, konnte sich beim VfB jedoch nicht durchsetzen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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