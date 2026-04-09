Fener jagt hochkarätiges Flügel-Duo

Fenerbahce hat zwei namhafte Flügelspieler für das kommende Transferfenster ins Visier genommen. Nach Informationen von ‚Sabah‘ zeigt der türkische Spitzenverein großes Interesse an Riyad Mahrez (35) und Leon Bailey (28). Da man am Bosporus mit den derzeitigen Optionen auf den Außenbahnen unzufrieden ist, soll der Kader dahingehend verstärkt werden.

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Bei Mahrez hoffen die Verantwortlichen offenbar auf einen ähnlichen Transfer-Coup wie bei N’Golo Kanté (35). Der Algerier, der 2016 gemeinsam mit Kanté bei Leicester City die Premier League gewann, möchte ebenfalls nach drei Jahren in Saudi-Arabien nach Europa zurückkehren. Bailey kehrte im Winter nach einer gescheiterten Leihe bei der AS Rom zu Aston Villa zurück, kommt aber auch dort nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Der Jamaikaner strebt nun einen Wechsel zu einem Klub an, bei dem er regelmäßig in der Startaufstellung steht.