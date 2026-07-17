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Millionensumme: Yokota-Bieter enthüllt

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Daisuke Yokota jubelt @Maxppp

Der Abgang von Daisuke Yokota nimmt bei Hannover 96 immer konkretere Formen an. Laut der ‚Bild‘ hat der SC Paderborn ein Angebot in Höhe von zwei Millionen Euro bei den Niedersachsen hinterlegt. Dieses sei aber prompt abgelehnt worden, 96 erhofft sich eine Ablösesumme von 3,5 Millionen, die mit Boni auf bis zu fünf Millionen ansteigen soll.

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Brisant: Yokota fehlt seit über einer Woche aufgrund von Knieschmerzen im Training der Hannoveraner, die den Japaner erst vor wenigen Wochen per Kaufoption für 1,4 Millionen Euro aus Gent festverpflichtet hatten. Der Flügelspieler soll laut dem Boulevardblatt eigentlich schon wieder trainieren können, sei allerdings wehleidig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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