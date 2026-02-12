Neuer Klub für Bicakcic

Ermin Bicakcic setzt seine Karriere in seiner bosnischen Heimat fort. Der 36-Jährige schließt sich dem sechsfachen Meister FK Zeljeznicar Sarajevo an. Beim Hauptstadtklub unterschreibt der Innenverteidiger einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf zwei weitere Jahre.

Der Routinier war seit seinem Abschied von Eintracht Braunschweig im Sommer vereinslos. In Deutschland hatte Bicakcic zuvor auch das Trikot vom VfB Stuttgart und von der TSG Hoffenheim getragen. Nun heuert der 43-fache Nationalspieler erstmals in Bosnien-Herzegowina an.