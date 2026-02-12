Menü Suche
Offiziell Premijer Liga

Neuer Klub für Bicakcic

von Fabian Ley
Bicakcic applaudiert den Fans @Maxppp

Ermin Bicakcic setzt seine Karriere in seiner bosnischen Heimat fort. Der 36-Jährige schließt sich dem sechsfachen Meister FK Zeljeznicar Sarajevo an. Beim Hauptstadtklub unterschreibt der Innenverteidiger einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf zwei weitere Jahre.

FK Željezničar
1/5

Ermin Bičakčić novi je fudbaler FK Željezničar 🔵⚪

Proslavljeni reprezentativac Bosne i Hercegovine (36) potpisao je ugovor do ljeta 2026. godine, uz opciju produženja saradnje na još dvije sezone.
Der Routinier war seit seinem Abschied von Eintracht Braunschweig im Sommer vereinslos. In Deutschland hatte Bicakcic zuvor auch das Trikot vom VfB Stuttgart und von der TSG Hoffenheim getragen. Nun heuert der 43-fache Nationalspieler erstmals in Bosnien-Herzegowina an.

Premijer Liga
Sarajevo
Braunschweig
Ermin Bičakčić

