Kovacs Rat an Nagelsmann

Geht es nach Niko Kovac, fährt Maximilian Beier (23) im Sommer mit dem DFB-Team zur Weltmeisterschaft in Nordamerika. Der Trainer von Borussia Dortmund sagte nach dem gestrigen 3:2-Sieg gegen den Hamburger SV: „Ich glaube, seine Leistung spricht für sich. Ich glaube, es gibt viele, viele Gründe, sehr viel mehr Gründe, ihn mitzunehmen, als ihn nicht mitzunehmen. Ich persönlich hätte ihn mitgenommen. Aber ich glaube daran, dass er mit zur WM fährt. Denn sowas braucht man bei der WM.“

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Im Kader für die anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana taucht Beier nicht auf. Nagelsmann verriet, dass er den schnellen Konterstürmer im Triell mit Vereinskollege Karim Adeyemi (24) und Kevin Schade (24/FC Brentford) um ein WM-Ticket sieht. Bislang bestritt Beier sieben A-Länderspiele für Deutschland.