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Barça verleiht ter Stegen erneut

Marc-André ter Stegen bricht seine Zelte in Spanien zumindest zeitweise ab. Den Keeper zieht es wieder näher in Richtung niederrheinische Heimat. Gemeinsam mit Trainer Míchel geht es zu Ajax Amsterdam.

von Remo Schatz - Quelle: ajax.nl
1 min.
Marc-André ter Stegen beim FC Barcelona @Maxppp

2014 hatte Marc-André ter Stegen seine Ausbildungsstätte Borussia Mönchengladbach verlassen und sich beim FC Barcelona einen Namen gemacht. Barça plant aber schon lange nicht mehr mit dem Nationalkeeper, die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte er bereits als Leihspieler beim FC Girona. Nun geht es weiter in die Eredivisie.

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Ajax Amsterdam leiht den 34-Jährigen für eine Spielzeit aus. Der Kontrakt in Barcelona ist noch bis 2028 datiert. Der gebürtige Mönchengladbacher wechselt gemeinsam mit Trainer Míchel in die Grachtenstadt, der in der vergangenen Saison in Girona an der Seitenlinie stand und sich schon damals für den deutschen Schlussmann starkgemacht hatte.

Vom Glück verfolgt war ter Stegens Intermezzo in Girona allerdings nicht. Zwar hatte sich der 44-fache Nationalspieler vor der Leihe von einer hartnäckigen Rückenverletzung erholt, nach zwei Pflichtspielen für die Gironistes setzte ihn aber eine Oberschenkelverltzung Schachmatt, die ihm auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft kostete.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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