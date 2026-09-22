Kane-Deal: Bayern-Boss erhöht den Druck

Als ‚gmaade Wiesn‘ würde der Bayer die Vertragssituation von Harry Kane (33) bezeichnen. Weder der englische Topstürmer noch der FC Bayern geizten in den vergangenen Wochen mit Zuneigungsbekundgungen. Kaum ein Zitat, in dem die Worte „positiv“, „Optimismus“ oder „Hoffnung“ fehlen. Die Unterschrift fehlt aber nach wie vor – und die Uhr tickt, in rund neun Monaten läuft der Vertrag an der Säbener Straße aus.

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Dreesen erhöht den Druck

Im Rahmen des Wiesn-Besuchs hat Jan-Christian Dreesen nun erstmals etwas am Druckventil gedreht und zu verstehen gegeben, dass er sich im Anschluss an die Länderspielpause Ergebnisse wünsche. „Wir sind in guten Gesprächen. Er wird sich jetzt die Zeit nehmen, die drei Wochen – und dann sollte es langsam zu Ende kommen“, zitiert die ‚Bild‘ den Vorstandschef.

Mit einem Geschenk des Topstürmers zum Oktoberfest-Start rechnet zumindest Herbert Hainer nicht. „Ich glaube natürlich nicht, dass er den Vertrag hier am Wiesn-Tisch unterschreibt. Aber ich bin sehr positiv“, so der Bayern-Präsident, der begründet: „Er kann hier Titel gewinnen. Wenn man guckt, was er in den letzten zwei, drei Jahren schon alles abgeräumt hat – das hat er vorher nie gehabt. Insofern weiß er sehr gut, was er am FC Bayern hat. Und wir wissen natürlich, was wir an ihm haben. Wir wollen weiter mit ihm verlängern, und ich denke auch, dass es so zustande kommt.“

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Und dennoch, eine schnelle Einigung ist nicht in Sicht. Kane ließ zuletzt durchblicken, dass es zwar „ziemlich gut“ aussehe, die Lage aber durchaus kompliziert sei: „Solche Angelegenheiten erledigen sich nicht in ein oder zwei Wochen. Es wird viele weitere Gespräche über Details geben.“ Knackpunkt scheint vor allem die Vertragslänge und damit verbunden das Gehalt zu sein. Die Bayern würden gerne bis 2029 verlängern und dabei das Topgehalt weiter garantieren. Kane liebäugelt aber mit einem Papier bis 2030, da er die nächste WM noch im Visier hat. Verhandelt wird, ob die Bayern auch über diesen Zeitraum die rund 25 Millionen Euro pro Jahr zahlen werden.